Бесполезная истерика: азербайджанские рычаги влияния на Армению

Азербайджанская компания «Нексол холдинг» стала владельцем 100% «Кавкасус онлайн». Владелец «Кавкасус онлайн» Хвича Макацария несколько дней назад передал оставшийся 51% акций азербайджанскому инвестору Насибу Гасанову. Напомним, что 49% акций «Кавкасус Онлайн» перешло в руки азербайджанской компании в 2019 году. Летом прошлого года в результате внесения поправок в закон о коммуникациях комиссия назначила специального управляющего для компании, хотя его полномочия были временно приостановлены судом.

Отметим, что ООО «Кавкасус Онлайн» (Caucasus Online) — компания-оператор предоставляет услуги доступа в Интернет на территории Грузии. Компания «Кавкасус Онлайн» обеспечивает 85% подачи трафика сети интернет в Армению, 50% в Азербайджан, 55% — в Грузию. Кроме того, «Кавкасус Онлайн»- единственная грузинская компания, имеющая собственный магистральный оптоволоконный кабель протяженностью 1200 км для соединения Грузии с Европой. Кабель проложен в 2008 году по дну Черного моря. Посредством этого коннекта компания поставляет пользователям Интернет из Европы кратчайшим путем.

Как видим, сделано очень важное и нужное приобретение, которое обязательно вызовет истерику в Армении. Там и без того регулярно впадают в панику от наличия на местном рынке большого количества турецких товаров, замены которым, в плане цены и качества, представить не могут. И это обстоятельство, кстати, очень сильно отрезвило всех тех, кто политизировал вопрос турецких товаров на армянском рынке. Им пришлось считаться с реалиями.

Но куда забавнее будет послушать заявления всех тех армянских политиков, общественных деятелей и представителей СМИ, которые рыскали по местным рынкам в поисках чего-то азербайджанского. А когда находили, к примеру, чай или какую-то иную нашу продукцию, попавшую в РА через Грузию, то сразу же начинали громкую кампанию в знак протеста. Крики «доколе?!» звучали из каждого утюга. Нечто такое будет и ныне. Видели же мы, что произошло в РА после новости о том, что «Газпром экспорт» и ГНКАР подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана.

«Да, теперь говорят, поставки газа в Армению будут временно осуществляться через Азербайджан. И нет никакой гарантии, что это «временно» не превратится в «постоянно». В любом случае, у Кремля, увы, есть куча рычагов для шантажа нашей страны. Включая, кстати, и содействие турецко-азербайджанскому тандему в деле очередной провокации. На сей раз нацеленной на Степанакерт», -такие выводы успел сделать сайт «Арменианрепорт».

У страха глаза велики. И автор статьи в данном армянском СМИ указывает, что Баку и Анкара не просто так проводят очередные военные учения. «Есть немалая вероятность того, что мы станем свидетелями очередного сговора между Москвой, Баку и Анкарой, в результате которого, дабы удержать Армению от ухода в сторону США, будет очередная бойня нашего народа», — явно переоценивая значимость РА, умозаключает автор статьи в «Арменианрепорт».

При этом, все эти пасквили, нынешние и будущие, никак не влияют на ход событий. Все идет так, как решили в Москве и Баку, где даже не стали спрашивать мнения Еревана на сей счет. И понимание существующих реалий приводит к росту панических заявлений в РА. «Мы можем стать свидетелями того, как в Армении будут покупать азербайджанские газ и бензин, а за эти деньги Баку будет закупать вооружение, которое будет применяться против нас», — об этом на встрече с журналистами 23 марта заявила эксперт по Азербайджану Анжела Элибегова.

Замечу, что эта дама на протяжении многих лет делала лишенные смысла, логики и фактологии заявления в адрес нашей страны. Она пыталась язвить, иронизировать и явно не понимала того, что ситуация изменилась — Азербайджан является экономическим, политическим лидером на Южном Кавказе, имея самую сильную армию в регионе. И вот, после 44-дневной войны, она «прозрела». Сейчас мадам Элибегова превратилась в ярого критика действующей армянской власти.

Теперь она жалуется на то, что где-то 20 февраля в социальной сети Facebook в отношении нее начала распространяться грубая клевета со стороны представителей организации «Стражи революции». «Суть распространенной информации была в том, что я якобы продала Азербайджану информацию, и в отношении меня в Службе национальной безопасности Армении возбуждено уголовное дело в государственной измене. Подождав определенное время и поняв, что уголовное дело в связи с клеветой не возбуждено, я сама обратилась в Генеральную прокуратуру, которая, в свою очередь, направила обращение в СНБ», — добавила Элибегова.

Вот так, явно рассчитывая на бесконечные пряники за роль пропагандиста по вызову, Элибегова получила кнут. Впрочем, это не мешает ей тиражировать глупости и ложь в отношении нашей страны и поныне. Разве что теперь к этому «букету» добавилась и истерика а-ля «азербайджанцы уже в Ереване». И тут нужно заметить, что сумма истеричных заявлений всех армянских горлопанов никак не повлияет на ситуацию. Азербайджан освободил свои земли, он обустраивает их, и он укрепляет свои позиции в регионе. В том числе доказывая наличие у него кучи рычагов влияния на РА. Их количество все увеличивается и армянская сторона ничего с этим поделать не может.