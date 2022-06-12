Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в воскресенье заявил, что не видит возможности немедленного прекращения конфликта на Украине. Его слова приводит агентство ANSA.

«Я считаю опасным развитие событий на Украине, потому что я не вижу возможности немедленного прекращения [этого конфликта]», — указал он.

85-летний политик также сообщил, что звонил президенту России Владимиру Путину два раза с начала специальной военной операции на Украине, «но ответа не было». «После этого я воздержался от дальнейших попыток», — добавил бывший премьер-министр Италии.

Берлускони после истечения срока его отстранения от постов, на которые избираются или назначаются, стал евродепутатом. Он голосовал за резолюцию Европарламента, осуждающую РФ за военную операцию на Украине и призывающую европейские правительства прекратить закупать российские энергоносители. Берлускони продолжает возглавлять свою партию, которая сейчас входит в правящую коалицию Италии.