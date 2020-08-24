«Берлинале» станет «гендерно нейтральным»

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) решили отказаться от традиционных номинаций за лучшие мужскую и женскую роли, сообщается на сайте мероприятия. Вместо них будут вручаться «гендерно нейтральные» награды за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана. Также принято решение отказаться от премии «Серебряный медведь Альфреда Бауэра».

«Ее вручение было приостановлено в связи с новыми выводами о должности первого директора Берлинале Альфреда Бауэра при Национал-социалистической партии, и эта премия больше не будет присуждаться в будущем»,— говорится в сообщении. (kommersant.ru)