«Берлинале» станет «гендерно нейтральным»

Организаторы Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) решили отказаться от традиционных номинаций за лучшие мужскую и женскую роли, сообщается на сайте мероприятия. Вместо них будут вручаться «гендерно нейтральные» награды за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана. Также принято решение отказаться от премии «Серебряный медведь Альфреда Бауэра».

«Ее вручение было приостановлено в связи с новыми выводами о должности первого директора Берлинале Альфреда Бауэра при Национал-социалистической партии, и эта премия больше не будет присуждаться в будущем»,— говорится в сообщении. (kommersant.ru)

| 2020-08-24T23:34:06+04:00 25 августа 2020, 01:46|12345 (Пока оценок нет)
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