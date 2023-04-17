Власти Германии заявили Еврокомиссии о целесообразности ввода ограничений против российской ядерной энергетики в рамках 11-го пакета санкций, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление Минэкономики Германии.

«Федеральное правительство в контактах с ЕК выступило в поддержку того, чтобы включить в санкции сектор гражданской ядерной энергетики. Она должна быть частью следующего санкционного пакета», — говорилось в заявлении.

15 апреля глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек назвал недопустимым, что эта отрасль до сих пор оставалась вне действия санкций. При этом он признал, что принятие подобных ограничительных мер потребует времени и переходного периода при их введении.