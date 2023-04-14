Власти Германии потребовали от премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыть параллельный импорт и банковские переводы в Россию во время его визита в Берлин в начале марта, пишет Hraparak со ссылкой на информированные источники.

По их словам, после возвращения в Ереван Пашинян пригласил к себе председателя Центробанка, членов правительства и главу Комитета государственных доходов и поручил им строго соблюдать санкции ЕС в отношении России.

С этого момента армянские компании, зарабатывавшие на обходе санкций Россией, лишились прежних доходов, отмечает Hraparak. Строгий контроль был установлен даже в аэропорту, чтобы пассажиры не проносили необходимые России микрочипы в багаже или аксессуарах.

Также компании теперь не могут совершать банковские переводы в США и ЕС для покупки товаров. Усилен контроль и за банковскими операциями российских клиентов, сообщал 7 апреля ЦБ Армении.

«Западные коммерческие банки, особенно США, сейчас пересматривают свою систему контроля над сделками в связи с санкциями против Российской Федерации, в рамках которой существенно ужесточены условия для зарубежных сделок всех банков региона, в том числе банков Армении», — отметил регулятор.

Во время визита в Германию Пашинян заверил канцлера ФРГ Олафа Шольца, что Ереван не помогает Москве обходить санкции. «Хочу сказать, что увеличился не только импорт из ЕС в Армению, но и увеличился экспорт из Армении в страны ЕС, и это также обусловлено тем, что мы заинтересованы в налаживании отношений с ЕС. Что касается слухов об обходе санкций, то должен подчеркнуть, что это не более чем слухи. Реальность как раз противоположна», — отмечал он.

В 2022 году импорт из Германии в Армению вырос в 2,5 раза — до 450 млн евро, тогда как экспорт из Армении в Германию увеличился только на 35%, до 100 млн евро. Армения закупала в Германии крупные транспортные средства, строительную и сельскохозяйственную технику, оборудование и другие товары для перерабатывающей промышленности.

В ЕС начали подозревать Армению и другие страны СНГ в том, что они помогают России обходить санкции за войну в Украине. «Мы наблюдаем большой спад в торговых потоках из ЕС в Россию и необычный всплеск с другими третьими странами, особенно с теми, которые вблизи России», — говорил посол ЕС по санкционной политик Дэвид О’Салливан.

В связи с этим ЕС задумался о способе наказания для третьих стран за помощь Москве в обходе санкций. Среди вариантов рассматриваются ограничения в отношении местных компаний. (moscowtimes.ru)