Белый дом заявил о пересмотре отношений с Китаем

США пересматривают отношения с КНР, включая торговлю.

Как передает РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

«Команда по национальной безопасности, президент (Джо) Байден, вновь утвержденный госсекретарь (Энтони Блинкен) рассматривают все объекты нашего подхода в национальной безопасности, включая наши отношения с КНР. Мы сосредоточены на подходе к этому вопросу с позиции силы, это означает координацию с нашими союзниками и партнерами», — сказала Псаки на брифинге.

Она отказалась ответить на вопрос, считает ли нынешняя администрация, что торговые соглашения с КНР по-прежнему в силе.

«Все пересматривается», — сказала Псаки.