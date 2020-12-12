Белый дом ответил на отказ Верховного суда рассматривать иск Техаса

Верховный суд США отказался обеспечить соблюдение конституции, отклонив иск штата Техас о пересмотре итогов президентских выборов. Об этом 12 декабря сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Они уклонились, иначе не скажешь. Они прикрылись процедурными моментами. И они отказались воспользоваться данной им властью, чтобы добиться соблюдения конституции», — отметила она в эфире Fox News.

Макинэни указала, что Верховный суд не стал рассматривать иск лишь на основании того, что Техас не смог юридически обосновать свою заинтересованность в том, как проводятся выборы в других штатах.

По ее мнению, республиканцы доказали наличие «вопиющих нарушений» при голосовании, но это было проигнорировано.

11 декабря Верховный суд отказал в рассмотрении иска генпрокуурора Техаса Кена Пакстона с требованием признать недействительными результаты президентских выборов в четырех ключевых штатах — Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где, по предварительным данным, победу одержал демократ Джо Байден.

После этого глава республиканцев в Техасе Аллен Уэст обвинил ВС в создании прецедента, позволяющего некоторым штатам «предпринимать неконституционные действия», и предложил «законопослушным» создать «Союз штатов».

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, демократ Байден опережает действующего лидера по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Республиканец Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах, но безуспешн (iz.ru)/