Белый дом не комментирует дело Хантера Байдена — он частный гражданин, но президент Байден с супругой поддерживают его, заявила на брифинге в среду пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер.

«Хантер Байден — частный гражданин и это его личное дело», — сказала пресс-секретарь президента США. Она повторила, что Байден-старший и Первая Леди США «поддерживают его в его усилиях изменить свою жизнь».