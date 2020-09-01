Белорусская оппозиция выступила с заявлением

Задержание члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Лилии Власовой сотрудниками спецслужб подчеркивает неготовность власти к диалогу. Об этом говорится в заявлении совета, опубликованном в понедельник, 31 августа.

Задержание Власовой и административные аресты членов президиума Ольги Ковальковой и Сергея Дылевского, как и возбуждение уголовного дела по факту создания Координационного совета, оппозиция расценивает как политически мотивированное давление.

«Действия властей направлены на дезорганизацию работы Координационного совета и свидетельствуют о том, что власть не заинтересована в общественном диалоге и разрешении внутриполитического кризиса путем переговоров», — говорится в заявлении.

Как сообщалось, член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Лилия Власова задержана в Минске сотрудниками департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. (korrespondent.net)