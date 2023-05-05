«Окно» побега через границу с Беларусью захлопывается для россиян, которым грозит призыв в армию.

Беларусские погранслужбы ввели контроль на границе с РФ, которого не было с 2011 года.

Контрольно-пропускные пункты (КПП), шлагбаумы и заградительная лента с шипами появились на трассе М1 при въезде в Беларусь через Дорбуш, а также на трассе между Лиозно и Рудней.

В Гомельской погрангруппе подтвердили, что проверка документов будет проводиться только на въезде в Республику Беларусь. Представитель ведомства уточнил, что мероприятия носят «временный характер.

Белорусский Госпогранкомитет сообщил, что контроль «до особого распоряжения» введен на шести основных направлениях выезда из России в республику.

Как итог: на границе выстраиваются очереди, а очевидцы отмечают, что «особенно тщательно проверяют россиян». На трассе М-1 контроль занимает порядка трех часов, «всех выгоняют из машин, обыскивают, записывают документы».

Установка КПП происходит «в рамках выполнения соглашения о взаимном признании виз с Россией», сообщили в Госпогранкомитете. Ратифицированный Госдумой в конце января этот документ, в частности, требует создания «системы информационного обмена о пересечении границ России и Беларуси в пунктах пропуска».

В апреле в России вступил в силу закон об электронных повестках, который позволяет закрывать выезд из страны, просто отправив «повестку» через Госуслуги, а в случае неявки в военкомат — запрещать водить автомобиль и проводить сделки с недвижимостью.

По словам высокопоставленного источника The Moscow Times, закон стал ответом на массовую эмиграцию после первой волны мобилизации, которая «лично задела» президента. (moscowtimes.ru)