Ночью 6 апреля Беларусь перебросила к границе с Литвой военную технику. Эшелон с не менее чем 20 единицами техники прибыл на станцию Гудогай в 9 километрах от литовской границы.

Как сообщает «Беларускі Гаюн«, в эшелоне прибыло не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, БТРы, БМП и МТ-ЛБ. Отмечается, что была переброшена техника 120-й бригады Вооруженных сил Беларуси, которая дислоцируется в Уручье, Минск.

По данным мониторинговой группы, формирование эшелона происходило в течение всего дня, 5 апреля, на станции Озерище. Оттуда эшелон отправился в районе 22 часов того же дня.