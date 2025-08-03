Пограничный контроль на границах Польши с Германией и Литвой продлен до 4 октября, сообщил в воскресенье министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский.

«Я был на нашей восточной границе. Там мы пытаемся перекрыть восточный маршрут нелегальной миграции и добиваемся в этом больших успехов. 98% герметичности нашего заграждения означает, что… нелегальная миграция перемещается на другие участки. Отсюда и решение продлить временный пограничный контроль на границах Германии и Литвы еще на два месяца — до 4 октября этого года», — сказал Кервинский, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что «наши европейские партнеры полностью понимают решение о продлении временного пограничного контроля».

«Соответствующее распоряжение было передано в Европейскую комиссию для уведомления. Польша эффективно обеспечивает безопасность своих границ — как на востоке, так и на западе и севере», — резюмировал глава МВД Польши.