Европарламент призвал Совет Европейского союза приостановить членство Беларуси в международных спортивных федерациях, в том числе Международном олимпийском комитете (МОК), сообщается на официальном сайте организации.

По информации источника, политики выступают за приостановку выступлений белорусской команды на международных соревнованиях, в том числе летних Олимпийских играх в Токио, чемпионатах мира и Европы, а также международных клубных турнирах.

В Европарламенте предложили лишить белорусское гостелевидение прав на трансляцию матчей чемпионата Европы — 2020 по футболу и передать их «независимому телеканалу «Белсат».

Голосование по резолюции Европарламента состоится 10 июня. (gazeta.ru)