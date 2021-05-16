Беларусь лишили права принять этап Кубка мира по биатлону

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) лишил Беларусь права принять один из этапов Кубка мира по биатлону в предстоящем сезоне. «Решение о переносе мероприятия было принято исполнительным комитетом с учетом текущей ситуации в Беларуси», — заявила организация в воскресенье, 16 мая. IBU также указал на необходимость предоставить организационным комитетам, национальным федерациям и командам уверенность в планировании графика соревнований.

Тем самым восьмой этап Кубка мира, который должен был состояться в Раубичах под Минском с 3 по 6 марта 2022 года, перенесен в финский Контиолахти. Тем временем первый этап Кубка 26-28 ноября перенесен из Контиолахти в шведский Эстерсунде, который примет и второй этап соревнований.

В январе Беларусь была лишена права проводить вместе с Латвией чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объяснила свое решение вопросами безопасности. Первоначально первенство, намеченное на май-июнь текущего года, должны были принять столицы Беларуси и Латвии, в итоге решено, что все матчи пройдут в Риге. (DW)