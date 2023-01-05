Белорусские и российские военные планируют в ближайшее время провести совместное летно-тактическое учение.

Как передает # со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны Беларуси.

«В целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ(С), планируется проведение совместного летно-тактического учения», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Беларуси и России. В настоящее время, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно.

«В Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ», – отметили в ведомстве.

В Минобороны сообщили, что в предстоящем учении от российской стороны примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.

В ведомстве напомнили, что решение о создать РГВ(С) на территории Беларуси было принято исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки вблизи границ.