Лидеры стран Группы семи (G7) планируют 3 октября провести онлайн-переговоры по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщило агентство JIJI со ссылкой на японские правительственные источники.

Как ожидается, стороны обсудят сохранение санкций против России и продолжение поддержки Украины.

Вместе с тем, по информации газеты Nikkei и агентства Kyodo, речь идет о переговорах лидеров Японии, США и нескольких стран Европы. Отмечается, что в прошлый раз переговоры в таком формате прошли в сентябре 2022 года, тогда в них приняли участие лидеры девяти стран.

По данным Kyodo, возглавит обсуждение на онлайн-встрече президент США Джо Байден, который намерен продемонстрировать стремление продолжать поддержку Украины на фоне принятия в США временного бюджета, не предусматривающего помощь Киеву, и не допустить распространения тенденции к снижению поддержки Украины.