3 февраля в Баку состоится пробег, приуроченный к Всемирному дню водно-болотных угодий. Организаторы акции — IDEA, Министерство экологии и природных ресурсов и WWF Азербайджана приглашают присоединиться к мероприятию всех любителей природы и здорового образа жизни, сообщает #.

Участники акции должны будут пробежать с нагрудным стартовым номером на одежде дистанцию от 1 до 42 километров, при этом, также допускается сменить бег на ходьбу.

Старт акции – в 11:00 на Площади Флага.

Ежегодно 2 февраля отмечается Всемирный день водно-болотных угодий, направленный привлечение внимания общественности к этим экосистемам. В этом году этот день впервые отмечается в качестве Международного дня Организации объединенных наций с темой «Время действовать!» — это призыв к активным действиям по восстановлению всех водно-болотных угодий, а том числе и торфяных болот.

Значимость этих экосистем для планеты трудно переоценить. Они являются местообитанием 40% биологических видов Земли, накапливают и сохраняют углерод, являются источником чистой пресной воды, предохраняют территории от засухи и наводнений. Вместе с тем – это одна из наиболее уязвимых экосистем: за последние 50 лет площадь водно-болотных угодий сократилась на 35% и они исчезают в три раза быстрее, чем леса.

Акция по привлечению внимания к данной проблеме является международной.

В Азербайджане она посвящена Гызылагаджскому национальному парку, водно-болотные угодья которого были включены в список международных ресурсов, находящихся под угрозой исчезновения, и по инициативе IDEA обозначенные как Hope Spots в рамках глобальной природоохранной кампании Mission Blue.

30 августа 2021 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 2 февраля Всемирным днем водно-болотных угодий. В этот день в 1971 году в Рамсаре (Иран), была принята Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц.

Также сегодня в связи с Всемирным днем водно-болотных угодий в ряде национальных парков Азербайджана — Гызылагаджском, Ширванском, Абшеронском и Аггельском для посетителей будет организовано «орнитологическое наблюдение».

Водно-болотная территория в Азербайджане составляет 200 000 гектаров и на этих территориях в период зимовки и перелета собираются более 100 000 различных птиц.

Ирада Асадова