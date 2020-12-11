BBC хочет доказать, что с сирийскими боевиками в Карабахе не ошиблась и допускает еще большую ошибку

В первые же дни войны (30 сентября) ВВС опубликовала статью «Я не знал, что придется воевать». ВВС нашла наемника из Сирии в Карабахе». Ссылаясь на анонимные источники, новостная служба утверждала, что из «патронируемых Турцией районов Сирии в Карабах отправляются боевики. Это вызвало негодование в Анкаре и Баку. Но ВВС продолжает упорствовать, находит и вытаскивает на свет божий все новые анонимные источники (в последний раз вчера, 10 декабря), которые подтверждают ее версию: «Сирийских наемников использовали в качестве «пушечного мяса» в Нагорном Карабахе».

Уже третий месяц тема использования сирийских боевиков Азербайджаном в Карабахской войне продолжает муссироваться зарубежными СМИ, которым периодически вторят официальные лица этих стран. Министерство обороны Азербайджана неоднократно отвергало подобные обвинения, президент страны называл такие утверждения выдумками и требовал предъявить хоть одно доказательство.

“Это наше официальное заявление, и с момента вспышки ни одна страна не представила доказательств этого. Более того, нам это не нужно. У нас есть армия, насчитывающая более ста тысяч бойцов, и то, что мы делаем сейчас на земле, показывает, что наша армия способна сама освободить свои территории”, — сказал Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24 еще в октябре.

Война закончена больше месяца назад. В Карабахе начали налаживать мирную жизнь, восстанавливать разрушения, строить железную дорогу, а новостная служба BBC не перестает искать следы арабских наемников на карабахской земле. Тела якобы «уничтоженных» там сотен сирийцев до сих пор не обнаружены, Министерство обороны Армении выдвинуло предположение, что их съели кабаны.

Продолжая расследование темы, BBC опубликовала очередную статью, где собрала воедино старые «факты» о горестной жизни сирийских «наемников» в Азербайджане, и дополнила их новыми элементами: рассказами «боевиков», «вернувшихся» из Карабаха на родину живыми. Публикуем некоторые части этого материала (целиком он очень длинный), по ходу снабдив их нашими комментариями, демонстрирующими явную предвзятость (или назвать это непрофессионализмом?) известной службы новостей:

«Турция и Азербайджан отрицают, что сирийские наемники использовались в недавнем наступлении в Нагорном Карабахе, но четыре сирийца сообщили Би-би-си, что после призыва на караульную службу в Азербайджане их неожиданно бросили в бой на линии фронта.

Еще в августе этого года в удерживаемых повстанцами районах северной Сирии поползли слухи о том, что за границей можно найти хорошо оплачиваемую работу.

«У меня был друг, который сказал мне, что есть очень хорошая работа, которую вы можете сделать, просто находясь на военных контрольно-пропускных пунктах в Азербайджане», – сказал мне один человек.

«Они сказали нам, что наша миссия будет состоять в том, чтобы служить часовыми на границе – в качестве миротворцев. Они предлагали 2000 долларов в месяц! Для нас это было целое состояние», – сказал другой, которого я буду называть Кутайба.

Оба претендовали на эту должность через поддерживаемые Турцией повстанческие группировки, которые составляют так называемую Сирийскую национальную армию, силу на севере Сирии, противостоящую президенту Башару Асаду.

В области, где мало кто зарабатывает больше 1 доллара в день, обещанная зарплата казалась просто находкой. Подсчитано, что где-то от 1500 до 2000 человек записались и отправились в Азербайджан через Турцию на турецких военно-транспортных самолетах.

Но работа оказалась совсем не такой, какой казалась. Мужчины, многие из которых не имели военного опыта, были завербованы для войны – как они вскоре обнаружили, когда их вывели на линию фронта и приказали сражаться.

«Я не ожидал, что выживу, – говорит Кутайба. – Это казалось вероятностью 1%. Смерть была повсюду вокруг нас».

Что за чушь несет ВВС устами «одного человека» или сирийца под вымышленным именем «Кутайба»? О каких миротворцах в Карабахе, на границах Азербайджана в августе 2020 года могла идти речь? Новостная служба сначала утверждает, что вербовку наемников вели через Сирийскую национальную армию, воюющую против президента Асада, а потом сообщает, что многие из них оказались совершенно без военного опыта.

В статье отсутствуют данные, какая-либо информация об обнаруженных ВВС «наемниках» («Они не хотели, чтобы их опознали, опасаясь расправы со стороны командиров ополчения»). Тем не менее, мы должны верить словам этих «боевиков», обеспечивших, по версии армян, победу азербайджанской армии на этой тяжелой войне, но в представлении ВВС напоминающих кучку наивных, страшно пугливых кресьтян:

«Моя первая битва началась на следующий день после прибытия, – говорит Исмаил. – Меня и около 30 ребят отправили на передовую. Мы прошли около 50 метров, как вдруг рядом с нами приземлилась ракета. Я бросился на землю. Обстрел продолжался в течение 30 минут без остановки. Эти минуты казались годами».

«Мы не знали, что делать, как реагировать», – говорит Самир, который добавляет, что он и многие его товарищи-новобранцы практически не имели военного опыта или подготовки.

«Я видел, как умирали люди и другие, которые просто безумно бежали. Они не имели ни малейшего представления о том, куда идут, потому что были в основном мирными жителями».

«Самый тяжелый момент был, когда один из моих товарищей был ранен… Я видел, как он упал. Он звал меня, кричал… Я ничем не мог ему помочь. В конце концов, он просто умер там».

«Другой сириец говорит, что был парализован страхом, когда начался обстрел. «Я помню, что просто сидел на земле и плакал, и мои раненые друзья тоже начали плакать, – говорит он. – Одному парню в голову попала шрапнель. Он умер прямо там… Каждый день я вижу это. Когда дело доходит до меня, я сижу и плачу, даже сейчас».

Так зачем же тогда эта кучка крестьян, именуемых ВВС то «мирными жителями», то «боевиками», нужна была стотысячной азербайджанской армии? Понимая, что резонный вопрос возникнет у любого здравомыслящего человека, ВВС сама себе его задает: «Это интересный момент. Зачем Азербайджану вербовать сирийских боевиков?»

За ответом новостная служба обращается к военному аналитику Майклу Кофману, руководителю российской программы в военно-исследовательском центре CNA в Вашингтоне. По мнению Кофмана, специалиста по бюджетным вопросам, «цель, по-видимому, состояла в сведении к минимуму потери азербайджанских войск»:

«Они понесли довольно много потерь на раннем этапе, особенно на юго-востоке, и эти наемники были по существу использованы в качестве расходных штурмовых войск для первой волны. Они довольно цинично рассчитали: если окажется, что эти наступательные операции не увенчались успехом на раннем этапе, то лучше всего, чтобы эти потери были среди наемников, а не среди азербайджанских войск. Никому нет дела до наемников».

Как минимум, в одном Кофман явно не прав. Многим есть дело до наемников. Касаясь карабахской войны, именно о них чаще всего и говорят СМИ, парламенты, официальные представители ряда зарубежных стран. При этом они не имеют на руках никаких достоверных фактов, кроме как материалов, подобных последней статье ВВС. Но азербайджанцы видят в таком отношении к очень чувствительной для них проблеме не только попытку создать еще одну интригу в крупной геополитической игре. Они воспринимают это как неуважение к памяти шехидов – тысяч и тысяч солдат, сложивших головы в битве за освобождение захваченных Арменией земель.

«Точное число погибших среди сирийских боевиков оценивается по-разному. Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Великобритании группа, которая следит за конфликтом в Сирии, оценивает эту цифру в более чем 500 человек”, – пишет ВВС. Автор статьи приходит к выводу, что это «сопоставимо с сообщенной азербайджанской стороной цифрой о почти 3000 погибших на войне, хотя Азербайджан не признает, что среди них были сирийцы».

Азербайджан не только обнародовал количество потерь в 44-дневной войне (2783 человек), но и опубликовал имена, фамилии, даты рождения и звания 2723 похороненных бойцов. Можете полистать на сайте Министерства обороны Азербайджана список, проверить, много ли среди этих почти 3000 погибших сирийцев?

Мы не будем анализировать всю статью, как я уже сказал, она огромная и желающие могут найти ее на сайте ВВС. Но хочу поделиться еще одним наблюдением. Тем, что вы там сами не увидите.

В качестве иллюстрации к статье, так сказать, для правдоподобности, ВВС вставила в материал ряд фотографий. Почти все они взяты из видеосюжетов, подлинность которых вызывает серьезные вопросы, о чем различные источники уже неоднократно сообщали. Но есть среди этих сюжетов и откровенные фейки, которые такая служба, как ВВС, обязана была проверить, прежде чем на них ссылаться.

На третьей из 8 фотографий в статье изображены 4 веселых боевика.

Под снимком написано: «Видео, на котором четыре сирийца в Азербайджане слушают песню о дивизии Сирийской национальной армии, было размещено в интернете сирийским новостным изданием Jesr Press».

Это – известное 86-секундное видео, получившее широкое распространение в первую очередь благодаря арабским и армянским сайтам. В некоторых источниках указывается, что проведена геолокация и установлено, что солдаты танцуют перед зданием казармы в поселке Горадиз. Так вот с 22-й по 34-ю секунды сюжета в кадре несколько раз мелькает трехцветный флаг над зданием. Каждый раз отчетливо видна белая полоса на флаге.

На азербайджанском флаге такого цвета нет. Или в ВВС всерьез верят, что над казармой в Азербайджане могут поднять флаг чужой страны? Например, Сирии или Ирака?

Pressklub