База с американскими военными в Ираке подверглась обстрелу

Реактивный снаряд упал на авиабазе Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США. Об этом 13 июня сообщил телеканал Al Arabiya.

«Ракета упала на базе Таджи в Ираке, на которой находятся военные США», — говорится в сообщении.

Данные о жертвах и материальном уроне, на данный момент не приводятся.

Ранее, 11 июня, сообщалось о падении ракеты в «зеленой зоне» неподалеку от американского посольства. Кто стоял за запуском ракеты неизвестно.

В «зеленой зоне» Багдада расположены правительственные учреждения и посольства. Этот район регулярно подвергался ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Об очередном обстреле cообщалось 19 мая. По этой части города былo выпущенo две ракеты, однако они не достигли цели и упали в окрестностях зоны.

Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования (iz.ru(