Bayraktar Akıncı TİHA успешно завершил первые огневые испытания

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar Akıncı (TİHA), разработанный турецкой компанией Baykar полностью на основе отечественных компонентов, сегодня успешно завершил свои первые огневые испытания. «Умные» боеприпасы MAM-C, MAM-L и MAM-T, созданные турецкой компанией Roketsan, точно поразили все обозначенные цели.

Об этом говорится в сообщении, распространенном Baykar, передает Анадолу.

Проект реализован под руководством Управления оборонной промышленности (SSB) Турции.

Ранее также был успешно проведен ряд испытаний БПЛА Bayraktar Akıncı.

Первый полет в рамках кампании летного тестирования с боеприпасами на Akıncı PT-3 был проведен 17 апреля. 21 апреля был совершен второй испытательный полет с боеприпасами, а сегодня произведены первые стрельбы.

В ходе испытания, проведенного под руководством главы Baykar Technology Сельчука Байрактара из Летного учебно-испытательного центра Akıncı в городе Чорлу на северо-западе Турции, все три тестовых боеприпаса без боеголовок, которые были выпущены с Akinci TİHA посредством лазерного прицеливания, смогли точно поразить цели.