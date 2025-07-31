Завершился товарищеский матч, в котором встречались южнокорейский «Сеул» и испанская «Барселона». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Сеуле (Южная Корея). «Барселона» одержала победу со счётом 7:3.

В составе «Барселоны» отличились Роберт Левандовски, Ламин Ямаль (дважды), Андреас Кристенсен, Ферран Торрес (дважды) и Гави. За «Сеул» забили Чхо Ёун Ук, Язан Аль-Араб и Хан Мин Чун.

«Сеул» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи сезона-2025. Команда набрала 36 очков за 24 матча. «Барселона» в сезоне-2024/2025 стала чемпионом Испании. Подопечные Ханс-Дитера Флика заработали 88 очков после 38 игр. (championat.com)