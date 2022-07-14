Вингер Усман Дембеле остается в «Барселоне».

Пресс-служба каталонского клуба объявила, что француз, который недавно стал свободным агентом, подписал новый контракт сроком до 30 июня 2024 года.

Сообщалось, что зарплата 25-летнего футболиста по новому контракту снизится на 40%.

Дембеле присоединился к «Барсе» летом 2017 года. За пять лет в клубе он отыграл 150 матчей, забил 32 гола и отдал 34 передачи.

С ним в составе «Барса» по два раза выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также стала обладателем Суперкубка страны. (sports.ru)