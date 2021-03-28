«Барса» хочет усилить безопасность на базе

«Барселона» хочет усилить безопасность на своей тренировочной базе, чтобы игроки не подвергались преследованиям, сообщает ESPN.

Дело в том, что Лионель Месси и другие футболисты стали мишенью для пользователей социальной сети TikTok. Игроков не только постоянно снимают с близкого расстояния, но и часто оскорбляют в надежде получить реакцию.

В начале месяца Месси уже вышел из себя из-за провокации со стороны пользователей TikTok. «Вы уже сняли тонну таких же видео, вы не можете потратить всю свою жизнь, снимая видео со мной», – сказал аргентинец.

Антуан Гризманн и Френки де Йонг тоже были целью тиктокеров. К Самюэлю Умтити недавно пристала группа молодых людей около светофора, когда защитник на время вышел из машины, они кричали ему: «Иди в «Барсу Б».

«Барселона» провела предварительные переговоры с полицией об усилении безопасности вокруг тренировочной базы на то время, когда игроки прибывают на тренировку и уезжают с нее, но им ответили, что будет сложно предотвратить приближение людей к машинам игроков. (sports.ru)