Бардовско-бакинский: Клуб авторской песни Баку порадовал долгожданным концертом

Клуб авторской песни Баку представил «Бардовско-бакинский новогодний огонек» — онлайн версию праздничного концерта, в котором прозвучали поздравления друзей клуба.

«Никакие границы, никакие катаклизмы и пандемии не смогут оборвать волшебную нить, соединяющую наши души», — заявили участники проекта.

Ведущие концерта — президент Бакинского Клуба Авторской Песни (КАП) Джавид Имамвердиев и вице_ президент Клуба – Вафа Мамедова принимали поздравления от гостей, проживающих в разных странах: Вадима Егорова и Весты Соляниной, Давида Альтмана, Елены и Чингиза Бахадовых, Вахтанга Арошидзе, Гоги Чкония, Татьяны Ситниковой и др.

Концерт можно посмотреть по данной ссылке:

В интервью # Джавид Имамвердиев рассказал, что самым сложным моментом в данном проекте для него стал подбор участников:

«Люди из мира авторской песни действительно мои близкие друзья, их очень много, и выбирать между ними для меня было просто невозможно. Если бы мы охватили значительно большее количество наших друзей, то концерт бы длился целые сутки, а на его подготовку ушло бы несколько недель», — заявил он, подчеркнув, что он с удовольствием принял участие в осуществлении данного проекта.

Президент Бакинского Клуба Авторской Песни также сообщил, что помимо поздравлений и архивных записей, в проекте был представлен эксклюзив: Александр Городницкий показал свой только что написанный перевод песни Jingle Bells, а Лена Гурфинкель прочитала свое новое, еще нигде неопубликованное стихотворение «Баку».

«Нашему Клубу Авторской Песни, как и нашей стране, очень повезло с его президентом — Джавид Имамвердиев с удовольствием поддержал идею и сделал все необходимое для ее осуществления. В результате наших общих трудов появился «бардовско-бакинский», как назвал его Джавид, новогодний огонек! А наши талантливые друзья из разных уголков Земли украсили наш праздничный концерт своим выступлением», — говорит в интервью # Вафа Мамедова, выражая отдельную благодарность великому поэту современности — Александру Моисеевичу Городницкому:

«Всегда восхищалась его талантом, его человеческими качествами, но сейчас восхищаюсь еще и жизненной энергией, которой могут позавидовать молодые. Он один из первых откликнулся и отправил нам видеопоздравление. Эксклюзивно для нашего концерта написал песню-перевод известного хита Jingle Bells. Хочется пожелать долгих лет этому чудесному человеку, который является «аксакалом» Международного Бакинского Фестиваля Авторской Песни!».

Все гости записали свои поздравления в домашних условиях, но новогодняя атмосфера и красочные уголки в каждом доме ничем не уступают студийному фону.

Как и все творческие люди, барды нелегко переживают пандемию:

«Участвуем в бесконечных виртуальных концертах и фестивалях в Zoom-е, благо приглашений очень много. Хотя без живого общения, без поездок это все не столь интересно», — рассказывает Джавид Имамвердиев.

«Если к весне ситуация с пандемией не решится, и мы будем лишены возможности живого общения, то к празднику Новруз КАП Баку обязательно вновь соберет друзей. Только на этот раз концерт будет состоять исключительно из выступлений бардов — бакинцев со всего мира, включая местных и, конечно, близких родственников бакинских бардов, например, Ирина Парошина, Александр Ванин и, ставший бакинцем с первого знакомства с нашим прекрасным городом — Александр Моисеевич Городницкий!», — подытожила Вафа Мамедова.