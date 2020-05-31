БардаК в Барде: персонажи Купера дают о себе знать в XXI веке

В свое время автор статьи увлекался чтением романов Фенимора Купера. Несмотря на то, что тот был белым, у него сформировался объективный взгляд на судьбу краснокожих. Но, кто бы мог подумать о том, что судьба героев Купера постигнет азербайджанцев.

Естественно, нынешние «белокожие», усевшиеся в мягкое кресло, не столь кровожадны, но кровью от них все-таки попахивает. Да, времена не те, но нравы остались прежними. Алчность — вот самая большая беда, и не уменьшается она ни при изобилии, ни при скудости.

Образно говоря, персонажи Купера дали о себе знать в XXI веке. Подобно тому, как индейцы боролись за свои земли, сегодня азербайджанцы требуют того же.

Несколько дней назад группа жителей села Гарадырнаг Бардинского района потребовала предоставить им пастбища под выпас скота. Полиция пресекла акцию протеста – 14 жителей села были задержаны. В Исмаиллинском, Зардабском, Губинском, Билясуварском, Агстафинском, Имишлинском, Шамахинском, Кюрдамирском, Балаканском, Гахском и других районах сельские жители также жаловались на захват пастбищ и отсутствие мест для выпаса скота.

Согласно информации muxalifet.az, причиной акции протеста стал захват чиновниками исполнительной власти Бардинского района 40 гектаров земли, выделенных жителям села под пастбища.

# решило само разобраться в создавшейся ситуации.

Как заявил заведующий отделом территориального управления исполнительной власти Бардинского района Бахтияр Абдыев, чиновники не захватывали земель на территории села Гарадырнаг.

«Некоторые предприниматели получили в пользование земли из муниципального фонда села Гарадырнаг уже несколько лет назад. Теперь фермеры требуют передачи им этих земель для выпаса скота. Но у этих земель есть свои хозяева, которые приобрели их на законной основе», — сказал Бахтияр Абдыев.

Руководитель Союза фермеров Азербайджана Садых Муртузаев прокомментировал высказывания заведующего отделом Бардинской ИВ следующим образом: «О какой законной основе идет речь? Чиновники захватили муниципальные земли, и теперь фермерам негде пасти свой скот. Думаю, что требования фермеров вполне справедливы».

По мнению главного редактора сайта Bələdiyyə.az: Вюгара Тофигли, каждый гражданин страны имеет право купить на аукционе или взять в аренду муниципальную землю.

«Но и руководители муниципалитетов, выставляя на аукционы муниципальные земли, должны учитывать, как их решение повлияет на хозяйственную деятельность других жителей села», — считает Вюгар Тофикли.

«Проблема жителей села Гарадырнаг будет решена в судебном порядке», — пообещал # представитель главы исполнительной власти Барды в селе Гарадырнаг Аршад Абдуллаев.

По словам представителя главы исполнительной власти, муниципальные земли были переданы предпринимателям на вполне законном основании. «Но может быть суд отменит решение муниципалитета о продаже земель», — сказал Аршад Абдуллаев.

Мы очень хотели бы верить в то, что суд примет справедливое решение и проблема фермеров все- таки будет решена. Но, к сожалению, азербайджанская судебная система далека от идеала, и информации о том, что порою служители Фемиды «срывают повязку с глаз», к сожалению, не единичны.

P.S. Возвращаясь к Куперу… У индейцев было свое представление о правосудии – они просто снимали скальпы с врагов. Но, времена меняются…