Банки сократили кредитование бизнеса и населения

С ликвидацией в апреле-мае 2020 года лицензий четырех банков – «Atabank», «Amrahbank», «NBC», «AGBank» на кредитно-финансовом рынке страны сократилось число банковских филиалов, отделений, сотрудников, а также банкоматов.

На это в частности указывает отчет Центрального банка, сообщающего, что на конец августа количество банковских сотрудников составило 18 489 человек, уменьшившись с начала года на 971 человек. Отзыв лицензий у кредитно-финансовых организаций также сказался на числе банковских филиалов – число обособленных подразделений финансовых структур уменьшилось на 69 единиц — сейчас их осталось 440, а вот отделений банков после сокращений можно насчитать всего 116 – на 17 единиц меньше, чем было в начале этого года. Ликвидационные процессы не обошли стороной банкоматы – в рядах упомянутой техники поредело на 39 единиц, и сейчас в стране действует 2 608 этих электронных устройств.

Сужение банковской инфраструктуры и персонала кредитно-финансовых структур является следствием сокращения числа коммерческих банков. Ведь если к началу года в стране функционировало 30 банков, сейчас их осталось 26. По мнению аналитиков финансового рынка, упомянутые процессы продолжатся, учитывая проблемы действующих финансовых организаций, а также тенденцию постепенного сокращения числа коммерческих банков — ведь еще пять лет тому назад в республике работало 44 коммерческих банка.

В то же время отмечается, что у многих банков проблема не в стабильно ухудшающемся финансовом положении, а во временной ликвидности. В этой связи финансовые структуры нуждаются в кредитовании по линии Центрального банка, чтобы вовремя исполнять свои обязательства. При этом немало говорилось о выборочном кредитовании банков регулятором, что в целом отразилось на мизерном удельном весе кредитов, получаемых из ЦБА коммерческими банками. По итогам семи месяцев этого года кредитный портфель банков оценивается в 14,2 млрд манатов, а доля Центробанка едва достигает 5% от бизнес-кредитов, выданных банками (8,6 млрд манатов).

Финансисты отмечают серьезную роль этого фактора в ухудшении положения коммерческих банков пятилетней давности, когда после 10-летнего стабильного курса национальной валюты произошла резкая девальвация маната. Поскольку большинство банков кредитовались не у ЦБ, а за границей, и выдавали кредиты в долларах, после девальвации маната у банков возникли проблемные кредиты в больших объемах, особенно у тех, кто работал с бизнесом. А ведь в годы экономического роста ставка рефинансирования Центробанка не превышала 2-3%, что в целом вызывает вопросы, уходящие в плоскость странных причинно-следственных обстоятельств – несмотря на низкую учетную ставку ЦБА, местные финансовые организации почему-то кредитовались за рубежом в долларах. Избирательный подход связан с непрозрачностью, уверены в экспертных кругах.

На фоне пандемии коронавируса банковский кризис в республике может только усилиться. Дело в том, что у населения сейчас нет средств на оплату кредитов, а государство в этом вопросе никакой помощи не оказывает. ЦБ лишь рекомендовал банкам в течение шести месяцев не начислять пени и штрафы за просрочку платежей, фактически «повесив» на них всю ответственность. Общая ситуация неопределенности уже привела к снижению показателей кредитования по линии финансовых структур. Отечественные банки в январе-июле сократили портфель по потребительским и бизнес-кредитам. Согласно данным Центробанка, на 31 августа сего года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 304,2 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 4%).

За отчетный период банки сократили портфель бизнес-кредитов на 4,3% — до 8 млрд 644,9 млн манатов или 60,4% всего кредитного портфеля банков. При этом в августе портфель банков по бизнес-кредитам вырос на 17 млн манатов. Портфель по потребительскому кредитованию за 8 месяцев сократился на 8,3% — до 3 млрд 736,9 млн манатов, удельный вес – 26,1%. При этом в августе банки увеличили портфель по потребкредитованию на 60,6 млн манатов. В то же время увеличился портфель просроченных кредитов, составив на 1 сентября 1 065,4 млн манатов, что на 0,3% больше, чем на первые числа августа.