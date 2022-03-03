В рамках аэрокосмического и технологического фестиваля «TEKNOFEST Азербайджан» в Баку состоится чемпионат Европы по киберспорту.

Сильнейшие киберспортсмены Европы на этапе Rocket League встретятся в Crystal Hall, сообщает #.

Согласно национальному отборочному туру конкурса, право на участие в мероприятии имеют граждане Азербайджана старше 16 лет. Этап международного турнира по CS:GO пройдет в Румынии 5-6 июля, этап eFootball в Черногории в августе и этап по DOTA 2/Free Fire в Албании 20-25 сентября.

Напомним, что Азербайджан уже принимал крупные международные турниры по киберспорту. Так, в 2014 году в Баку состоялся VI чемпионат мира по киберспорту (6th e-Sports World Championship 2014). В турнире принимало участие свыше 300 кибератлетов из более чем 30 стран мира.

Призовой фонд этапа Rocket League, который пройдет в Баку 26-29 мая, составляет 15 000 долларов США. Последний срок подачи заявок на участие в конкурсе – 1 апреля.

Напомним, что «TEKNOFEST Азербайджан» впервые пройдет в Баку 26-29 мая. Организаторы фестиваля — Фонд Турецкой технологической команды (T3 Foundation), Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерство промышленности и технологий Турции.

26-28 мая в рамках Аэрокосмического и технологического фестиваля состоится международный стартап-саммит Take Off Baku. Основной целью проведения саммита, в котором примут участие азербайджанские и зарубежные инноваторы, является создание эффективной бизнес-среды в регионе, поддержка развития местных стартапов и налаживание устойчивого сотрудничества между ключевыми игроками экосистемы.

Инвесторы и представители венчурных фондов будут оценивать лучшие инновационные проекты в саммите, в котором примут участие местные и международные стартапы.

Стартапы, которые зарегистрируются онлайн, будут классифицированы по принципу «5 матриц» и получат право на участие в мероприятии. По условиям саммита, количество участников будет ограничено 50 командами, из них не менее 35 локальных стартапов.

Стартапам, успешно прошедшим начальную классификацию, будет предоставлен 1 месяц профессиональной менторской поддержки до официального открытия мероприятия. В рамках саммита жюри, состоящее из местных и международных партнеров, выберет победителей полуфинала и финала из 50 стартапов.

Саммит предоставит возможность стартаперам выступить с презентациями, провести встречи в формате B2B и поучаствовать в панельных дискуссиях.

Самой интересной частью саммита станет церемония награждения стартапов, предлагающих новые инновационные проекты и решения. Призовой фонд составляет 15 000 долларов за первое место, 10 000 долларов — за второе, 5 000 долларов — за третье. Крайний срок подачи заявок для участия в конкурсе – 31 марта.

Проведение турецкого фестиваля TEKNOFEST впервые за пределами Турции является еще одним проявлением дружеского, братского и стратегического союза между нашими странами.

В ходе развлекательной программы фестиваля состоится авиашоу пилотажных полетов ВВС Азербайджана и Turkish Stars и Solo Turk.