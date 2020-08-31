Баку не верит словам Шойгу или Как Москва теряет платежеспособного покупателя

В одном из наших многочисленных интервью с покойным госсоветником Азербайджана Вафой Гулузаде, я попросил его назвать две самые главные проблемы нашей страны. Он, не раздумывая, ответил: нефть и соседи. Вдаваться в подробности нашей экономической политики (точнее его отсутствия) мы не будем. Это проблема, которую создали себе мы сами, забыв о том, что нефть всё же исчерпаемый ресурс и цену на «черное золото» устанавливаем отнюдь не мы.

Хотелось бы затронуть проблему соседей, точнее соседа, а ещё точнее северного соседа в контексте недавних событий, связанных с запросом Баку Москве по поводу активизации поставок военных грузов из России в Армению аккурат после июльских столкновений на границе.

Коротко напомним: президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 12 августа, выразил обеспокоенность Баку в связи с поставками грузов военного назначения из РФ в Армению. Ильхам Алиев отметил, что объем грузов военного назначения, поставленных сразу после произошедших боестолкновений на армяно-азербайджанской границе в июле из России в Армению с использованием воздушного пространства Казахстана, Туркменистана и Ирана, превысил 400 тонн, и подчеркнул, что основная цель его телефонного звонка — прояснить этот вопрос. Также в телефонной беседе глава Азербайджана заявил Путину, что это вызывает «беспокойство и серьезные вопросы у азербайджанской общественности».

Как пресс-служба азербайджанского президента, так и Кремль не обнародовали общественности ответ Путина на запрос Ильхама Алиева. Но спустя некоторое время, под предлогом участия в церемонии открытия «Кубка моря», в Баку прибыл российский министр обороны Сергей Шойгу. В открытой для прессы части встречи Шойгу с президентом Азербайджана речь о запросе Баку не зашла. Но со всей уверенностью можно сказать, что она затрагивалась уже во время закрытых для журналистов бесед. Позже министерство обороны Азербайджана выступило с релизом, где приводилось объяснение Шойгу, в котором он указывает, что из России в Армению доставлялись стройматериалы для строительства социальных объектов на военной базе России в Гюмри.

Объяснение, которое дал Шойгу, в Баку не приняли, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев открыто заявил, что Азербайджан не удовлетворен ответом России и ждет детального разбирательства. После заявления Гаджиева в отношении Азербайджана началась массивная атака, как в российских, так и, естественно, в армянских СМИ.

Во-первых, необходимо понять суть заявления помощника президента Азербайджана. Заявление Гаджиева означает, что президент Азербайджана обладает точной и достоверной информацией о российских поставках в Армению. Не имея в руках точной информации, добытой соответствующими структурами, Алиев никогда бы не позвонил Путину.

Во-вторых, вполне возможно, что Верховный главнокомандующий Азербайджана, еще до приезда Шойгу, получил ответ от Путина на свой запрос. А глава российского военного ведомства попытался сгладить в азербайджанской столице углы, но не получилось, поскольку Баку принципиален в этом вопросе.

В-третьих, вполне вероятно, что у Баку есть точная информация о том, что вооружение, которое доставлялось на российскую военную базу в Гюмри, впоследствии используется армянской стороной, как на границе, так и на линии соприкосновения в Карабахе. Возможно, что Баку ожидает от Москвы гарантий того, что вооружение, предназначенное для российской военной базы в Гюмри, не попадет впоследствии в арсенал ВС Армении. Заявление Гаджиева показывает, что Азербайджан таких гарантий не получил.

В-пятых. У Москвы есть четкое понимание того, что этот скандал будет дорого стоить военно-промышленному комплексу России. Потерять такого платежеспособного покупателя в условиях пандемии не входит в планы Кремля. Но, судя по недавнему заявлению президента Азербайджана Ильхама Алиева, отныне Баку будет делать ставку на Анкару в вопросе пополнения своего арсенала. В частности, могут быть приобретены ПКР (противокорабельная ракета) «Atmaca» (эффективная дальность стрельбы: 220 км., максимальная дальность: 280-360 км), ракета «TRG-230 FÜZESİ» (дальность поражения цели до 70 км, круговое вероятное отклонение менее 10 метров, типы боеголовки: Фугас + стальные шарики, эффективный радиус поражения боевой части: 55+ метров).

В-шестых. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая новоназначенного главу МИД Джейхуна Байрамова в формате видеоконференции, заявил, что Баку должен перейти к «наступательной дипломатии». Откровенно говоря, трудно понять, чем до этого занималась азербайджанская дипломатия и на кого она «наступала», но всё же хочется верить в то, что отныне азербайджанские интересы будут поставлены во главу угла.

P.S. Вполне вероятно, что столкнувшись с жесткой позицией Баку в вопросе военных поставок в Ереван, Кремль руками армян пойдет на провокации по всей линии фронта и, тем самым, процесс избавления Азербайджана от российского влияния перейдет в более активную фазу…

Исмайыл Вугарлы, специально для «Зеркало»