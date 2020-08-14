“Баку и Анкара стараются детально разработать сценарий военных действий” – Денис Коркодинов

Как уже сообщалось, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар вчера прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Данный вопрос и ряд других в беседе с «Зеркало» прокомментировал российский эксперт, президент Международного Центра политического анализа и прогнозирования Денис Коркодинов.

По мнению Дениса Коркодинова, официальный визит Хулуси Акара в Азербайджан следует рассматривать исключительно в контексте того, что Армения в настоящее время представляет серьёзную угрозу экономическим интересам Анкары.

«Помимо прочего, азербайджанский вояж турецкой делегации стал сигналом реальной опасности возникновения кризиса, способного перерасти в крупномасштабный военный конфликт между Турцией и Арменией в случае блокирования энергетических маршрутов, пролегающих по территории Товузского района Азербайджана.

После серии боестолкновений, произошедших на армяно-азербайджанской границе в период с 12 по 15 июля 2020 года, возрастание напряжённости между Анкарой и Ереваном стало неизбежным, поскольку Армения поставила под сомнение жизненно важные для турок поставки газа по Трансадриатическому газопроводу. Вследствие этого, у Турции появился мощный стимул использовать военную силу в целях наказания Еревана за агрессивное поведение.

Наш собеседник также отметил, что на фоне «Товузского обострения» был создан новый региональный эпицентр конфликта из-за энергетических маршрутов. Помимо прочего, резкая милитаристская риторика турецкого лидера в адрес Еревана, а также состоявшиеся военные маневры преимущественно в Нахчыванском районе Азербайджана и последующий визит министра обороны Турции в Баку стали своеобразным вызовом, свидетельствующим о том, что Анкара не намерена отказываться от своих планов принять активное участие в военном противостоянии Армении.

«Турки утверждают, что их союзнические отношения с азербайджанским руководством дают им практически полное право на обеспечение контроля над транзитом природного газа и нефти в рамках Трансадриатического проекта. Никол Пашинян и его окружение, между тем, исходят из мнения о том, что турецкий контроль представляет угрозу национальной безопасности Армении.

Подобное мнение, учитывая давний территориальный спор о принадлежности Нагорного Карабаха, создало объективные условия для произошедших столкновений на армяно-азербайджанской границе. Турция и Азербайджан — давние союзники, отношения между которыми выстраиваются по принципу «одна нация — два государства» — единодушны в том, что их основной враг — это Армения.

В результате «Товузского обострения» они пришли к выводу о том, что продолжающееся давление на Ереван сопряжено с вероятностью крупномасштабной войны. В силу этого, возникла необходимость в уточнении деталей сценария военных действий.

При этом, Анкара и Баку во время визита Хулуси Акара, по всей видимости, определили важнейшие направления антиармянской кампании. Сформированная таким образом убеждённость в целесообразности использования силы существенно увеличивает риск того, что в ближайшей перспективе одна из сторон конфликта способна спровоцировать войну в качестве превентивной меры реагирования.

Такое развитие событий, в определённой мере, тождественно периоду начала I Карабахской войны. Однако современная ситуация может быть намного серьёзнее. Турция и Азербайджан, в данном случае, исходят из необходимости участия в классической войне с Арменией. Баку и Анкара стараются детально разработать сценарий военных действий, чтобы исключить даже малейшую возможность поражения», — заключил российский эксперт.