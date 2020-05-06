Баку готовится к 9 мая: что состоится и что переносится

Баку готовится к 9 мая, — празднованию Дня победы. В этом году дата юбилейная – 75 лет, однако все масштабные мероприятия в связи с пандемией Covid-19 отменены.

Как сообщает #, сегодня сотрудники Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) и представители Землячества казаков Азербайджана организовали уборку территории воинского мемориального захоронения на Ясамальском кладбище города Баку.

«Мероприятие прошло строго в соответствии с мерами, предпринимаемыми в Азербайджанской Республике для нераспространения инфекции», — подчеркнули организаторы субботника.

Из –за продления режима карантина 9 мая в Баку, как и во всех других городах, не состоится акция «Бессмертный полк», участники которой проходят колонной по улицам с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

В интервью # координатор шествия «Бессмертный полк» в Азербайджане Виктория Кабанадзе заявила, что по окончании карантина с правительством Азербайджана будет обсуждаться новая возможная дата проведения акции:

«Будем надеяться, что шествие состоится позже, так как постепенно мероприятия, приуроченные к 75-летию Великой победы, возобновляются. Ожидается, что в скором времени пройдет акция «Сад памяти», организаторами которой является общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы», — сказала она.

Отметим, что целью международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой победы является создание вечного памятника – 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

На днях к участию в акции призвал своих поклонников Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов. Вместе с другими российскими звездами он принял участие в посадке деревьев, а позже написал в своей странице в соцсети Instagram:

«Наверное, нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. 75 лет спустя все, что мы можем — это помнить о подвиге поколения наших дедушек и бабушек, близких и дальних родственников, и передавать эту память своим детям. Хочу поддержать замечательную акцию, в которой также можете принять участие и вы. Цель акции не просто высадить 27 миллионов деревьев в память обо всех погибших в годы войны, но и увековечить их жертву, объединив всех нас», — написал артист.

В настоящее время в Баку продолжается акция «Георгиевская ленточка». Как сообщила # Виктория Кабанадзе, каждый желающий сможет получить свою ленточку вплоть до 9 мая.

Большой проект, приуроченный к 75-летию победы над фашизмом, проводит Главное управление культуры города Баку — онлайн фестиваль-конкурс под названием «К победе!».

Как сообщили # организаторы фестиваля, основной целью проекта является поддержка и развитие творческого потенциала у талантливых детей и молодежи, содействие развитию их музыкального образования в период социальной изоляции, и выход на большую сцену в ближайшей перспективе.

К фестивалю подключились все музыкальные школы столицы, благодаря чему в оргкомитет было прислано свыше 200 роликов. Все они размещены на официальном сайте Главного управления в разделе «Конкурс» — http://az.baku-art.com/az/musabiqe

Онлайн фестиваль-конкурс проводится по различным номинациям: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты», «Гитара», «Ханенде», «Вокальное искусство», «Эстрадное пение» и «Изобразительное искусство». Участники разделены на три возрастные группы: I группа – от 8 до 11 лет, II группа – от 12 до14 лет и III – от 15 до 17 лет.

Каждый участник должен представить на конкурс заявку продолжительностью не более 5 минут. Выступления будут оцениваться профессиональным жюри по 10-ти бальной системе. Победители получат дипломы.

Своих победителей смогут выбрать и зрители. Для этого оргкомитетом предусмотрена специальная номинация – «Приз зрительских симпатий». Проголосовать за понравившегося участника можно на сайте Главного управления города Баку. Голосование завершится в ночь с 8 на 9 мая.