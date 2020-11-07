Бакметрополитен — о завершении строительства третьей станции фиолетовой линии

Завершается строительство третьей станции фиолетовой линии с условным названием «В-3» ЗАО «Бакинский метрополитен».

Как сообщили в ЗАО, станции новой линии предназначены для 7-вагонного подвижного состава, и в будущем все станции будут построены именно в соответствии с этими стандартами.

На фиолетовой линии внедряются новые технологии в инфраструктуру, организацию движения, системы управления. В настоящее время французской компанией «Thales» создается сеть SCADA на фиолетовой линии, в будущем движение поездов будет обеспечено системами CBTC, основанными на принципе радиоканального управления. Здесь также применяется система TETRA, которая позволяет подключать беспроводную телефонную связь.