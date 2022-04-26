Как сообщили # в пресс-службе кинотеатра Park Cinema, показы пройдут при информационной поддержке Русского дома в Баку.

Первым показом станет прямая трансляция спектакля «Моцарт. Дон Жуан. Генеральная репетиция», и состоится она 11 мая в кинотеатре Park Cinema.

Спектакль является обладателем премии «Золотая маска 2022» в номинациях «Работа режиссера в драме» (Дмитрий Крымов). Постановка московского театра «Мастерская Петра Фоменко» будет впервые продемонстрирована азербайджанскому зрителю, причем в оригинальном формате — это не просто запись спектакля, а прямая трансляция из Москвы.

«Сюжет — это последнее, что интересует в спектаклях Дмитрия Крымова. Вместо «Дон Жуана» здесь могло быть любое название из мирового репертуара. «Генеральная репетиция» как форма жизни художника — это и есть сюжет. Это масштабный, размашистый, громкий спектакль о том, что для человека театра нет зазора между реальностями. Репетиция — это то, что происходит в голове перманентно, вне зависимости от его воли», – пишут о спектакле критики.

Постановка имеет ограничение по возрасту. На просмотр допускаются зрители старше 16 лет.

В ролях задействованы известные актеры, — Евгений Цыганов, Тагир Рахимов, Александр Моровов, Игорь Войнаровский, Роза Шмуклер, Полина Айрапетова и др.

«Золотая Маска в кино» – это трансляции в кинотеатрах спектаклей-номинантов и лауреатов Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», а также знаковых премьер нового театрального сезона. Благодаря цифровым технологиями и высококачественной передаче сигнала, благодаря работе профессиональной команды в партнерстве с создателями спектаклей, зрители в самых разных уголках страны получают возможность увидеть на большом экране актуальные постановки ведущих российских театров.

В афишу «Золотой Маски в кино» — 2022 также вошли спектакли-номинанты Премии этого года «Школа жен» Театра им. В. Маяковского: «Война и мир» Театра им. Вахтангова.