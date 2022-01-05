В Баку с концертом едет «Королевский национальный балет» из Тбилиси, который представит публике свое самое яркое и нашумевшее шоу «Огонь Грузии».

Как сообщает #, концерт состоится 12 февраля во Дворце Гейдара Алиева.

Шоу «Огонь Грузии» уже видели во многих странах, и везде программа была принята с огромным успехом. В целом же коллективу рукоплескали свыше 40 миллионов человек в 80 странах мира!

Кавказские ритмы, динамичные отточенные движения, темпераментное исполнение в полном смысле отражает название программы «Огонь Грузии».

Зрителям будут представлены эксклюзивные танцевальные номера с кинжалами и саблями, динамичные номера в красочных костюмах и неподражаемая харизма танцоров.

Примечательно, что для данного шоу было изготовлено 372 костюма, многие из которых были пошиты вручную.

Выступление коллектива – это своего рода путешествие по многовековой Грузии, позволяющее прикоснуться к самобытной грузинской культуре и погрузиться в чарующий мир танца. Особенностью программы стало то, что при ее подготовке был применен принципиально новый подход: это не подборка отдельных танцевальных номеров, а целый спектакль, объединенный общей идеей и сюжетной линией. Все это, в сочетании с живописными костюмами и грандиозными декорациями, приковывает внимание зрителя и не позволяет перевести дыхание и оторвать взгляд от действия, происходящего на сцене.

Королевский национальный балет Грузии находится в постоянном процессе сбора, изучения и развития национальных танцев в современном направлении, создания новых хореографических миниатюр, новелл и представлений, иллюстрирующих прошлое и настоящее грузинского народа.

«Королевский национальный балет» Грузии под руководством Гелы Поцхишвили и Маиы Кикнадзе выступает на сцене уже более 30 лет.