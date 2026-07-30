Бакинский университет для девушек прекратил деятельность.

Об этом AПA сообщили в Министерстве науки и образования.

Отмечается, что в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об образовании» аккредитация представляет собой процедуру, подтверждающую соответствие деятельности образовательного учреждения государственным образовательным стандартам и определяющую его статус. Она проводится раз в пять лет.

На заседании Аккредитационного совета, состоявшемся 10 июля 2026 года, были обсуждены итоговые оценочные отчёты по институциональной и программной аккредитации Бакинского университета для девушек, подготовленные соответствующими аккредитационными комиссиями.

По итогам проведённых обсуждений и голосования окончательный результат институциональной и программной аккредитации высшего учебного заведения был оценён как «не соответствует требованиям», и было принято решение не считать Бакинский университет для девушек аккредитованным.

Решение принято на основании выявленных в ходе оценки серьёзных несоответствий в различных направлениях деятельности высшего учебного заведения, касающихся выполнения государственных образовательных стандартов, нормативно-правовых актов и требований по обеспечению качества.

Министерство науки и образования вновь заявляет, что основной целью процесса аккредитации является обеспечение качества высшего образования, защита прав студентов, а также организация деятельности высших учебных заведений в соответствии с требованиями законодательства.