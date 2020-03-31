Бакинский метрополитен с 22.00 приостанавливает свою работу

Сегодня с 22:00 движение поездов в Бакинском метрополитене приостанавливается до 20 апреля 2020 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На территории Азербайджана продолжаются медико-профилактические меры по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции.
Несмотря на это, инфекция на территории страны стремительно распространяется.
Несмотря на проведение соответствующей дезинфекции и других превентивных мер в общественном транспорте, метро как закрытое пространство, в силу отсутствия естественной вентиляции, в настоящее время создает условия для распространения вируса.
Также наблюдается несоблюдение дистанции пассажирами и требований карантинного режима.
Пассажирские перевозки в Баку будут осуществляться экспресс-автобусами и регулярными автобусными маршрутами.
Интервалы между автобусами будут регулироваться в зависимости от пассажиропотока.
Также, для избежание возможного плотного пассажиропотока, по экспресс-линиям пущены дополнительные автобусы.