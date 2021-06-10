Компания Bakcell расширила зону охвата своей мобильной сети до древнего Азербайджанского города Шуша.

Технический персонал Bakcell постоянно работает над расширением покрытия мобильной сети в Карабахе. Таким образом, был сделан еще один большой шаг для восстановления освобожденных территорий: мобильная сеть Bakcell теперь доступна в Шуше!

Станции 2G, 3G и 4G Bakcell уже установлены в центре города Шуша, на исторической равнине «Джыдыр Дюзю», в Гадруте и других территориях Ходжавендского района, а также в Джебраильском районе.

Bakcell продолжит работы в Карабахе с целью предоставления высококачественных услуг мобильной связи и дальнейшего расширения зоны покрытия сети, которая в течение 3 лет подряд называлась «Самой быстрой мобильной сетью Азербайджана» по результатам независимого бенчмаркинга.