Самый крупный частный мобильный оператор страны Bakcell предоставил к услугам абонентов новый магазин, сообщает #. Тем самым, компания создала условия для того, чтобы ее технологические новшества стали ближе каждому.

В новом магазине, расположенном вблизи метростанции «Ахмедлы», наряду с современной атмосферой, системой электронной очереди, отвечающей современным стандартам, станет возможным быстрое осуществление абонентами операций в электронном уголке, где они смогут поближе ознакомиться с продукций Bakcell.

В магазине, помимо активации премиум услуги звонка VoLTE, продажи eSim – нового поколения Sim-технологии, активации тарифов и скоростных интернет пакетов, предлагаются более 10 видов услуг.