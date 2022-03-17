Между министрами иностранных дел Азербайджана и Франции Джейхуном Байрамовым и Жан-Ивом Ле Дрианом состоялся телефонный разговор.

В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, в том числе реализацию трехсторонних заявлений.

В ходе разговора министры коснулись пяти базовых принципов, представленных Азербайджаном. Жан-Ив Ле Дриан выразил поддержку Франции усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Главы МИД Азербайджана и Франции обменялись мнениями о текущей ситуации в связи с Украиной, обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, вопросы, представляющие взаимный интерес.