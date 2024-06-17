17 июня 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили в понедельник в МИД Азербайджана, министры обсудили проделанную работу по различным аспектам двусторонних союзнических отношений между двумя странами.

«Наряду с этим были рассмотрены вопросы подготовки к неформальному саммиту Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в городе Шуша.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес, а также ситуации в регионе», — говорится в сообщении ведомства.