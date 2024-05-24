Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с германской коллегой Анналеной Бербок процесс делимитации границы с Арменией.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора Байрамова с Бербок.

В частности министры обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-германских двусторонних отношений. Затем главы ведомств коснулись ситуации в регионе, обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов подробно проинформировал Бербок о прошедших 10-11 мая в Алматы переговорах с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Была подчеркнута важность достигнутых за недавний период договоренностей между Баку и Ереваном, и предпринятых мер по укреплению доверия, в частности возвращения Азербайджану 4 сел Газахского района и делимитации участка границы.