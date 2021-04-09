Байден заявил об «эпидемии насилия» в США

Президент США Джо Байден заявил, что в США происходит «эпидемия насилия» с использованием огнестрельного оружия, а также предложил ужесточить контроль за распространением оружия. Об этом пишет CNN.

«Насилие с применением оружия в этой стране – это эпидемия и позор перед лицом всего мира», — сказал американский президент.

Байден распорядился применить конкретные меры. Во-первых, Минюст должен усилить контроль за продажей так называемых «стволов-призраков», то есть наборы в свободной продаже, которые можно купить и собрать из их деталей оружие.

Во-вторых, ведомство усилит контроль за оборотом стабилизаторов, которые увеличивают точность стрельбы пистолетов.

В-третьих, будут разработаны рекомендации местным властям по принятию закона, которые позволит родственникам в судебном порядке ограничить доступ их родных к оружию в определенных ситуациях.

Ранее в США в штате Северная Каролина семья из пяти человек, среди которых были два ребенка, стали жертвами стрельбы. Шестому пострадавшему удалось выжить, его доставили в больницу. (ТАСС)