В акции протеста против «насилия в секторе Газа» в Вашингтоне приняли участие 10 тысяч человек, 500 из которых были арестованы. Об этом сообщило движение Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир») в социальной сети X.

В заявлении организации говорится, что люди вышли на улицу, «чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев».

Акция протеста, организованная движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», была согласована и проходила вечером 18 октября в районе Капитолийского холма в Вашингтоне. Однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона (одно из офисных зданий конгресса США). Люди призывали к прекращению огня на Ближнем Востоке и требовали остановить «чистки» палестинцев правительством Израиля. Когда они заняли ротонду здания, полиция приступила к задержаниям. Изначально сообщалось о 100 задержанных.