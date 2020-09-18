Байден заявил, что США не требуется крупное военное присутствие за рубежом

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что Америке не требуется крупное военное присутствие в различных странах мира. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

«Мы должны быть в состоянии дать ясно понять, что в случае необходимости отреагируем на террористическую деятельность, исходящую извне в отношении Соединенных Штатов. Для этого не требуется присутствие крупных сил», — заявил Байден.

Он добавил, что будучи вице-президентом страны выступал против крупного присутствия американских военных в Афганистане.

Действующий президент США Дональд Трамп также неоднократно заявлял о необходимости сокращения военного контингента за рубежом.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.