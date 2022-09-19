Соединенные Штаты намерены оказывать помощь Украине столько сколько это потребуется Киеву, заявил президент США Джо Байден.

«Мы останемся с ними настолько долго, насколько им будет нужна наша помощь», — сказал он в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

По мнению главы американской администрации, развитие ситуации в Украине показало, что «Россия не обладает такой компетенциями и возможностями, как думали многие», однако ущерб, наносимый ситуацией вокруг Украины «навряд ли можно считать победой» Киева.