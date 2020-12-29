Байден заявил, что Пентагон создает помехи для передачи власти новой администрации

Избранный президент США Джо Байден заявил, что руководство Пентагона создает помехи для осуществления передачи дел под руководство новой администрации США. Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на его странице в Twitter.

Он добавил, что его команда намерена заняться модернизацией приоритетов США в оборонном секторе. Такой стратегии администрация намерена следовать для противостояния угрозам со стороны Китая и России.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов. (gazeta.ru)