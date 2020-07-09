Байден заявил, что отменит решение Трампа о выходе США из ВОЗ

Предполагаемый кандидат в президенты от демократов Джо Байден заявил, что в случае избрания он отменит решение президента Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения, сообщает Голос Америки.

Бывший вице-президент сказал, что повторное вступление в ВОЗ будет одним из первых его шагов на посту президента.

«Американцы находятся в большей безопасности, когда Америка участвует в укреплении глобального здравоохранения. В мой первый день на посту президента я вновь присоединюсь к ВОЗ и восстановлю наше лидерство на мировой арене», – написал Байден в Твиттере, после того как Трамп принял официальное решение о выходе США из ВОЗ.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что США направили уведомление о выходе генеральному секретарю ООН. Уведомление подается за год до выхода, поэтому он состоится не ранее 6 июля 2021 года.