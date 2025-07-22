Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, поскольку организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре», — сказала она в комментарии газете New York Post.

Келли добавила, что администрация Трампа внимательно следит за тем, чтобы «членство страны во всех международных организациях соответствовало национальным интересам» США. Помимо этого, Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) использовала свой Исполнительный совет для продвижения «антиизраильских и антиеврейских инициатив», в том числе включая «еврейские святыни в список «палестинского всемирного наследия», а также «осудила войну еврейского государства против [радикального палестинского движения] ХАМАС», утверждает заместитель пресс-секретаря.

Она также обвинила организацию в «прокитайских» взглядах. По ее словам, заместителем генерального директора ЮНЕСКО является гражданин Китая Син Цюй, что означает, что якобы «Китай использовал свое влияние в ЮНЕСКО, чтобы продвигать глобальные стандарты, отвечающие интересам Пекина».

Соединенные Штаты выходят из ЮНЕСКО не в первый раз: в 1984 году администрация президента Рональда Рейгана уже покидала эту организацию. Тогда в качестве причины называлась «излишняя политизация» ЮНЕСКО и «неразумное расходование» ее бюджета. Вернулись США в ЮНЕСКО в 2003 году. В 2018 году Трамп во время первого срока повторно вышел из организации из-за «обеспокоенности США ростом задолженностей в ЮНЕСКО, необходимостью проведения там фундаментальных реформ и сохраняющейся антиизраильской предвзятостью». США вернулись в организацию в 2023 году.