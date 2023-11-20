На днях распространилась информация о том, что ЮНЕСКО отклонила предложенный Азербайджаном маршрут поездки в Карабах. В информации говорится, что ЮНЕСКО подала заявку на посещение Карабахского региона Азербайджана. При этом, ЮНЕСКО согласилась с предложением официального Баку о том, чтобы миссия ЮНЕСКО по оцениванию фактов отправилась в Ханкенди проездом через Агдам, чтобы задокументировать разрушения во время армянской оккупации. ЮНЕСКО отказалась от этого предложения, изъявив желание поехать в Ханкенди лишь для того, чтобы оценить состояние памятников в этом городе. Однако оказалось, что истина не совсем такова.

Согласно полученной # информации, ЮНЕСКО сообщила азербайджанской стороне, что они осмотрят только два памятника на освобожденных от оккупации территориях, а после этого сразу отправятся в Ханкенди.

Азербайджан выступил против этого.

Азербайджанская сторона назвала визит миссии ЮНЕСКО в регион на таких условиях неискренним и непрозрачным. Таким образом, Азербайджан не принял условие ЮНЕСКО.