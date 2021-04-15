Байден выступит с речью по России

Президент США Джо Байден выступит 15 апреля с речью, посвященной России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Обращение президента США состоится во второй половине дня.

Речь Байдена запланирована на 16.30 по вашингтонскому времени (00.30 по бакинскому времени).

15 апреля американский президент Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Санкции введены против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы.

США также высылают 10 российских дипломатов.

Кроме того, Минфин США запретил компаниям скупать российский госдолг у ЦБ РФ, Минфина и ФНБ.