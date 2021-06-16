Президент США Джо Байден произвел свои первые назначения новых американских послов в других странах из числа лиц, не являющихся кадровыми дипломатами. Кроме того, он выдвинул кандидатуру на должность постоянного представителя страны при НАТО, как передает ТАСС.

Как объявила пресс-служба Белого дома, пост посла в Израиле предложен Томасу Найдсу, в Мексике — Кену Салазару, должность постпреда при штаб-квартире Североатлантического альянса — Джулианн Смит. Смит в прошлом работала в аппарате Байдена, когда тот являлся вице-президентом США.

Все эти кадровые назначения подлежат утверждению Сенатом Конгресса США.